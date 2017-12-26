Ученые выяснили, почему ускорилось глобальное потепление

Глобальное потепление ускорилось в последние несколько месяцев из-за высокой влажности в атмосфере. К такому выводу пришли американские ученые, изучив территории, где влажность одновременно с температурой в 32-25 градусов по Цельсию держится большую часть года.
Ученые считают, что, чем больше воды находится в атмосфере, тем быстрее повышается температура. Учет влажности может почти в два раза увеличить количество тех дней в году, которые представляют опасность для здоровья человека и даже жизни к концу XXI века, пишет информагентство Nation News, ссылаясь на статью американских исследователей в научном журнале Environmental Research Letters.
Исследователи отмечают, что при отслеживании температур и постановке новых метеорологических рекордов, специалисты не обращали внимание на влажность. Американские ученые утверждают, что увеличение среднегодовой температуры на Земле на один градус ведет и к увеличению испарения воды на несколько процентов. Так как две трети планеты покрыты водой, от этого и увеличивается количество осадков вместе со средней влажностью воздуха.
Больше всего влажности подвержены районы, где высокая температура воздуха держится на протяжении 300 дней в году, например, в Индонезии и Конго, Индокитае и на севере Южной Америки. По данным ученых, влажная жара в скором времени установится даже в местах, где находятся пустыни и полупустыни — на юге Сахары или в части Мексики. Это означает, что местный климат и животный мир должны претерпеть быстрое превращение пустынного во влажный тропический. Рост длительной влажной жары в этих регионах будет серьезно угрожать здоровью местных жителей, пояснили специалисты
Глобальное потепление открыло в Антарктиде новые вулканы, сообщала «Национальная служба новостей». Пробуждение этих вулканов, как считает ряд исследователей, может значительно ускорить таяние антарктических льдов, что чревато катастрофическими последствиями для всей планеты.