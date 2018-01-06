Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал свою недавнюю соперницу на выборах главы государства Хиллари Клинтон участницей сговора с Россией. По словам американского лидера, экс-госсекретарь США, экс-госсекретарь США также состояла в сговоре с ФБР и лживыми СМИ.
«Теперь, когда стало ясно, что сообщения о моем сговоре с Россией оказались абсолютной ложью, единственный сговор, который существует — это сговор Хиллари Клинтон с ФБР/Россией и лживыми СМИ, распространяющими фейки», — написал президент США в своем микроблоге в сети Twitter.
Между тем, как сообщает The Hill, минюст США приступил к расследованию в отношении Хиллари Клинтон: ее подозревают в подкупе спонсоров ее президентской кампании — по имеющейся информации, экс-госсекретарь могла обещать высокие должности и политические преференции тем, кто оказывал ее штабу финансовую поддержку. Кроме того, спецслужбы проверяют фонд Клинтонов, передает РБК.