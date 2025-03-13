В Дебальцево восстанавливают храм, пострадавший от обстрелов ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пушилин посетил Дебальцево и обсудил восстановление храма
Пушилин посетил Дебальцево и обсудил восстановление храма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Дебальцево идут работы по восстановлению храма Святого Александра Невского, который пострадал от обстрелов ВСУ. Настоятель храма, протоиерей Мирон Алексеевич Квасникевич активно участвует в росписи стен и сводов, что свидетельствует о его преданности делу восстановления святыни. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Храм Святого Александра Невского, что в Дебальцево, пострадал от обстрелов. Многое уже сделано, его настоятель протоиерей Мирон Алексеевич Квасникевич сам принимал участие в росписи стен и сводов», — заявил Пушилин, который с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетил населенный пункт. О восстановлении храма он написал в своем telegram-канале

Глава региона заявил, что обсудил вместе с Кириенко с настоятелем, какие работы еще необходимо выполнить для полного восстановления храма. Пушилин заверил, что власти окажут содействие в проведении всех необходимых работ.

Ранее Пушилин и вместе с Кириенко посетили Курахово. Он заявил, что дома в населенном пункте подлежат восстановлению.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дебальцево идут работы по восстановлению храма Святого Александра Невского, который пострадал от обстрелов ВСУ. Настоятель храма, протоиерей Мирон Алексеевич Квасникевич активно участвует в росписи стен и сводов, что свидетельствует о его преданности делу восстановления святыни. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Храм Святого Александра Невского, что в Дебальцево, пострадал от обстрелов. Многое уже сделано, его настоятель протоиерей Мирон Алексеевич Квасникевич сам принимал участие в росписи стен и сводов», — заявил Пушилин, который с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетил населенный пункт. О восстановлении храма он написал в своем telegram-канале.  Глава региона заявил, что обсудил вместе с Кириенко с настоятелем, какие работы еще необходимо выполнить для полного восстановления храма. Пушилин заверил, что власти окажут содействие в проведении всех необходимых работ. Ранее Пушилин и вместе с Кириенко посетили Курахово. Он заявил, что дома в населенном пункте подлежат восстановлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...