В Дебальцево идут работы по восстановлению храма Святого Александра Невского, который пострадал от обстрелов ВСУ. Настоятель храма, протоиерей Мирон Алексеевич Квасникевич активно участвует в росписи стен и сводов, что свидетельствует о его преданности делу восстановления святыни. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Храм Святого Александра Невского, что в Дебальцево, пострадал от обстрелов. Многое уже сделано, его настоятель протоиерей Мирон Алексеевич Квасникевич сам принимал участие в росписи стен и сводов», — заявил Пушилин, который с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко посетил населенный пункт. О восстановлении храма он написал в своем telegram-канале.
Глава региона заявил, что обсудил вместе с Кириенко с настоятелем, какие работы еще необходимо выполнить для полного восстановления храма. Пушилин заверил, что власти окажут содействие в проведении всех необходимых работ.
Ранее Пушилин и вместе с Кириенко посетили Курахово. Он заявил, что дома в населенном пункте подлежат восстановлению.
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