20:14 09 января 2018 3

В Минобороны провели экспертизу дронов, которые боевики использовали при атаке российской авиабазы в Сирии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство обороны РФ ответило Пентагону на заявление о том, что террористы при атаке на российскую авиабазу в Сирии использовали беспилотники, которые можно приобрести на открытом рынке. В ведомстве считают, что летательные системы могла создать «инженерная школа одной из развитых стран».

В Минобороны поинтересовались, где находится «этот рынок» и какая спецслужба продает данные космической разведки. Там также подчеркнули, что специально ничего не говорили о причастности к атаке беспилотников конкретной страны, приводит сообщение информагентство Nation News. «Передовых технологий до недавнего времени у террористов не было», — подчеркнули российские военные.

Нападение летательных аппаратов на российские базы в Сирии было совершено в ночь с 5 на 6 января. В атаке участвовали 13 беспилотников, однако закончилось это вторжение для боевиков провалом, напоминает портал «Утро.ру». Семь беспилотников было уничтожено ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные взяли под свой контроль российские специалисты из подразделений радиоэлектронной борьбы.

В ходе экспертизы было установлено, что подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 километров. Дроны боевиков были «оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты», пишет телеканал 360. В прикрепленных к беспилотникам самодельных взрывных устройствах применялись взрыватели иностранного производства.

В ведомстве также отметили, что во время атаки дронов на российские базы в небе над Средиземным морем был замечен разведывательный американский самолет ВМС «Посейдон». Он барражировал над акваторией на протяжении четырех часов.