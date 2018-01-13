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13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Москвы
04:34  13 января 2018 0

В Сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб. Подростки едят стиральный порошок. ВИДЕО

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Употребление стирального порошка опасно для жизниФото: depositphotos.com © URA.RU

Подростки распространяют в Сети опасный флешмоб под названием Tide Pod Challenge. Участники жуют капсулы стирального порошка, выкладывают видео в интернет и передают эстафету своим друзьям.

В ход, как пишет Fox News, идут таблетки гель-таблетки Tide и других марок. Некоторые пытаются их готовить и сервировать на тарелке. Врачи, в свою очередь, предупреждают, что употребление порошка может нанести вред здоровью или привести к смерти, поскольку он содержит такие токсичные вещества, как этанол, полимеры и перекись водорода.

По одной из версий, флешмоб вдохновлен видеозаписью, который в 2017 году опубликовал журнал College Humor. За записи человек поедал капсулы порошка, потому что они выглядели съедобными.

Сергей Демин
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