Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

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Павлюченкова вышла из турнира Уимблдон
Павлюченкова вышла из турнира Уимблдон Фото:

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на Уимблдоне-2025 на стадии четвертьфинала. Она уступила представительнице США Аманде Анисимовой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге WTA.

Встреча, длившаяся 1 час 39 минут, завершилась со счетом 1:6, 6:7 (9:11) в пользу американки. За время матча Павлюченкова не совершила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать только один брейк-пойнт из пяти возможных. В активе Анисимовой шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти попыток. За выход в финал соревнований Аманда Анисимова поспорит с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на Уимблдоне-2025 на стадии четвертьфинала. Она уступила представительнице США Аманде Анисимовой, занимающей 12-е место в мировом рейтинге WTA. Встреча, длившаяся 1 час 39 минут, завершилась со счетом 1:6, 6:7 (9:11) в пользу американки. За время матча Павлюченкова не совершила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать только один брейк-пойнт из пяти возможных. В активе Анисимовой шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти попыток. За выход в финал соревнований Аманда Анисимова поспорит с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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