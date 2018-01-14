Картина «Волан-Де-Морт: Истоки Наследника» появилась на YouTube
Собственный фильм-приквел продолжительностью в 52 минуты представили фанаты «Гарри Поттера», сообщает медиахолдинг РЕН-ТВ. Картина «Волан-Де-Морт: Истоки Наследника» появилась на YouTube.
Фильм посвящен жизни будущего темного волшебника. Зритель узнает о том, как Том Реддл стал лордом Волан-де-Мортом. По сюжету волшебница Гриша МакЛаген расследует убийство Хепзибы Смит. Реддл убил ее, чтобы украсть у нее чашу Пенелопы Пуффендуй и медальон Салазара Слизерина и сделать из них крестражи.
Деньги на съемки фильма фанаты собирали через платформу Kickstarter в 2016 году. Картина снята на английском языке, но ее можно смотреть также с английскими, итальянскими, французскими, португальскими и испанскими субтитрами.