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16 января 2018
Главные новости Москвы
10:46  16 января 2018 4

«Левада-Центр» отказался освещать выборы президента России

IV конгресс РАПК
«Левада-Центр» в 2016 году признали иноагентомФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Директор «Левада-Центра» Лев Гудков заявил, что организация не будет публиковать данные опросов о выборах президента, хотя и продолжит их проводить. В противном случае действия организации могут быть сочтены нарушением закона и повлечь санкции.

Во время выборов в Госдуму 2016 года «Левада-Центр» признали иностранным агентом, напоминают «Ведомости». Как пояснил Гудков, теперь по избирательному законодательству центр не может участвовать в выборах и референдумах — это грозит штрафами, а в крайнем случае закрытием организации. «Со ВЦИОМом наши данные отличались незначительно, расхождения были в нюансах. Хотя у нас результаты всегда были ниже», — Гудков считает, что закон об иноагентах изначально был призван вытеснить независимые источники информации.

Как отмечают «Ведомости», расхождения в результатах опросов у «Левада-Центра» и ВЦИОМа иногда все же были очень заметны. При этом на вопрос об отношении Кремля к отсутствию организации на выборах Дмитрий Песков отвечать не стал. Примечательно, что в июле прошлого года «Левада-Центр», несмотря на статус иноагента, получил президентский грант, сообщала «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
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