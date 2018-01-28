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29 января 2018
28 января 2018
22:06  28 января 2018 6

Будущего полицейского выгнали из вуза за нападения на геев

Операция
Полицейские задержали будущего коллегу по пути на учебуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курсант Московского университета МВД России отчислен с третьего курса за нетолерантность и разбой. Вслед за этим несостоявшегося полицейского ждет уголовное разбирательство. Его непосредственным руководителям предстоит понести дисциплинарное взыскание за упущение в работе, сообщили «URA.RU» в пресс-службе вуза.

По информации «Московского комсомольца», 20-летний курсант и два его приятеля были задержаны по подозрению в разбойном нападении, совершенном в подмосковной Электростали. Когда молодой человек узнал, что ему грозит до 10 лет лишения свободы, он предпочел пойти на сотрудничество со следствием. Как выяснилось, будущий полицейский знакомился в соцсетях с мужчинами нетрадиционной ориентации, но романтические встречи для геев заканчивались грабежами под угрозой расправы.

По сведениям «МК», отец курсанта является сотрудником силовых структур, а мать работает в медицине. Сам юноша не испытывал нужды в деньгах, а на учебу приезжал на иномарке.

Алексей Шумов
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