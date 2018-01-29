Приложение для спортсменов рассекретило военные базы США

Мобильное приложение для спортсменов Strava позволяет узнать местонахождение американских военных баз по всему миру. Все дело в «отчетах» военнослужащих США о маршрутах своих пробежек.
Приложение Strava позволяет спортсменам с помощью GPS отслеживать свои достижения и анализировать собственные показатели, пишет «Федеральное агентство новостей». На сайте компании можно найти интерактивную карту, на которой отображаются показатели всех пользователей приложения. «Американские солдаты и не подозревают, что, совершая пробежки, раскрывают секретную информацию», — пишет американское издание The Washington Post.
Так, один из пользователей Strava обнаружил «маршруты пробежек на пляже у предполагаемой базы ЦРУ в Сомали», а другой — «площадку размещения зенитно-ракетного комплекса в Йемене», сообщает «Национальная служба новостей». В Пентагоне уже пообещали разобраться в ситуации.