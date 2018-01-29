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29 января 2018
12:28  29 января 2018 0

Приложение для спортсменов рассекретило военные базы США

Ural Legal Run 2016. Екатеринбург, легкая атлетика, разминка, бегун
Совершая пробежки, американские военные раскрывают секретную информациюФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Мобильное приложение для спортсменов Strava позволяет узнать местонахождение американских военных баз по всему миру. Все дело в «отчетах» военнослужащих США о маршрутах своих пробежек.

Приложение Strava позволяет спортсменам с помощью GPS отслеживать свои достижения и анализировать собственные показатели, пишет «Федеральное агентство новостей». На сайте компании можно найти интерактивную карту, на которой отображаются показатели всех пользователей приложения. «Американские солдаты и не подозревают, что, совершая пробежки, раскрывают секретную информацию», — пишет американское издание The Washington Post.

Так, один из пользователей Strava обнаружил «маршруты пробежек на пляже у предполагаемой базы ЦРУ в Сомали», а другой — «площадку размещения зенитно-ракетного комплекса в Йемене», сообщает «Национальная служба новостей». В Пентагоне уже пообещали разобраться в ситуации.

Дарья Корчак
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