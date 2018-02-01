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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:02  01 февраля 2018 7

От россиян требуют вернуть деньги, которые они сняли перед банкротством банков

Банкротство, человек пьет, микробы, спички, пытки, скидки, дайджест, кризис, банкротство, банкрот, нет денег, пустые карманы
Если денег нет, придется продать имуществоФото: depositphotos.com © URA.RU
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) массово подает иски к вкладчикам банков, которые незадолго до банкротства финансовых учреждений вывели свои средства. Добросовестность клиентов при этом роли не играет.

Как отмечает «Коммерсант», для суда достаточно факта наличия в банке картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада. Средства, которые будут взысканы с граждан, затем частично будут им возвращены все тем же АСВ в виде страховок по вкладам (до 1,4 млн рублей). Если же у вкладчиков нет денег для возврата вклада, то приставы будут продавать их имущество. «В отсутствие имущества гражданин может быть обанкрочен», — сообщил Алексей Костоваров из адвокатского бюро «Линия права».

Только в рамках банкротства Военно-промышленного банка подано более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок. Из них около 50 требований обращено к физическим лицам.

Семен Гринберг
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