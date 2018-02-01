От россиян требуют вернуть деньги, которые они сняли перед банкротством банков

16:02 01 февраля 2018 7

Если денег нет, придется продать имущество Фото: depositphotos.com © URA.RU

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) массово подает иски к вкладчикам банков, которые незадолго до банкротства финансовых учреждений вывели свои средства. Добросовестность клиентов при этом роли не играет.

Как отмечает «Коммерсант», для суда достаточно факта наличия в банке картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада. Средства, которые будут взысканы с граждан, затем частично будут им возвращены все тем же АСВ в виде страховок по вкладам (до 1,4 млн рублей). Если же у вкладчиков нет денег для возврата вклада, то приставы будут продавать их имущество. «В отсутствие имущества гражданин может быть обанкрочен», — сообщил Алексей Костоваров из адвокатского бюро «Линия права».

Только в рамках банкротства Военно-промышленного банка подано более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок. Из них около 50 требований обращено к физическим лицам.