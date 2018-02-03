Крымский активист арестован за призывы забрасывать чиновников гранатами

02:55 03 февраля 2018 0

Мужчину арестовали на два месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евпаторский городской суд арестовал на два месяца левого активиста Евгения Каракашева, который подозревается в возбуждении ненависти, вражды и публичных призывах к терроризму в социальной сети «ВКонтакте».

Следствие, ка пишет «Дождь», полагает, что в 2014 году активист опубликовал на своей странице в соцсети видео, которая содержит призывы к терроризму. Более того, в январе 2017 года года выложил в чате из 35 человек текст, в котором силовики отчетливо увидели признаки пропаганды насилия и призывы к террористическим актам.

В сообщение начиналось со слов «гранату применяйте против» и заканчивалось фразой «в окна органов власти, удачи».

В декабре 2017 года, как напоминает RT, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за вербовку в ряды террористов. Теперь это карается либо лишением свободы до 20 лет со штрафом до 700 тыс. рублей или пожизненным сроком.