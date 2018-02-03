{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
02:55  03 февраля 2018 0

Крымский активист арестован за призывы забрасывать чиновников гранатами

Иван Обухов Ленинский суд, клетка, арест, заключение, мера пресечения
Мужчину арестовали на два месяцаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евпаторский городской суд арестовал на два месяца левого активиста Евгения Каракашева, который подозревается в возбуждении ненависти, вражды и публичных призывах к терроризму в социальной сети «ВКонтакте».

Следствие, ка пишет «Дождь», полагает, что в 2014 году активист опубликовал на своей странице в соцсети видео, которая содержит призывы к терроризму. Более того, в январе 2017 года года выложил в чате из 35 человек текст, в котором силовики отчетливо увидели признаки пропаганды насилия и призывы к террористическим актам.

В сообщение начиналось со слов «гранату применяйте против» и заканчивалось фразой «в окна органов власти, удачи».

В декабре 2017 года, как напоминает RT, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении ответственности за вербовку в ряды террористов. Теперь это карается либо лишением свободы до 20 лет со штрафом до 700 тыс. рублей или пожизненным сроком.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров