{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Скандал с Рыбкой создал Потанин. Собчак тайно ездила на Урал. У Тунгусова — личный официант-министр
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 февраля 2018
Главные новости Москвы
11:56  17 февраля 2018 7

Регина Дубовицкая, пропавшая после похорон Задорнова, задумывалась о смерти

Последний раз ведущую «Аншлага» видели в шоу на Старый Новый годГригорий Сысоев/РИА Новости

На протяжении долгих лет бессменная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая перестала появляться на людях — последний раз ее видели в шоу во время Старого Нового года. До этого убитую горем артистку в ноябре прошлого года заметили на церемонии прощания с сатириком Михаилом Задорновым, где она говорила о смерти ее друзей и знакомых.

Во время прощания с сатириком многие обратили внимание на то, как сильно сказалась на Дубовицкой смерть Задорнова. В скорбящей женщине с трудом узнавали улыбчивую ведущую. «Меня очень потрясла смерть Миши», — цитирует телеведущую «Утро.ру». «Уходят люди, с которыми мы создавали „Аншлаг“. Нет с нами Миши Евдокимова, Яна Арлазорова… Мне очень хочется, чтобы в новом году не было потерь, чтобы мы как можно дольше были все вместе», — призналась телеведущая.

Регина Дубовицкая, уединенно живет вместе со своим мужем Юрием Айвазяном в своем доме в Подмосковье. О ее личной жизни практически ничего не известно. По словам сатирика Михаила Грушевского, в настоящее время у нее «все хорошо, она в порядке».

Церемония прощания с сатириком Михаилом Задорновым состоялась 12 ноября. Артист умер на 70-м году жизни, не сумев побороть рак мозга. На прощании с ним Дубовицкая была не похожа на себя, явившись на церемонию в непривычном для поклонников образе.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров