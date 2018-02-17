Регина Дубовицкая, пропавшая после похорон Задорнова, задумывалась о смерти

11:56 17 февраля 2018 7

Последний раз ведущую «Аншлага» видели в шоу на Старый Новый год Григорий Сысоев/РИА Новости

На протяжении долгих лет бессменная ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая перестала появляться на людях — последний раз ее видели в шоу во время Старого Нового года. До этого убитую горем артистку в ноябре прошлого года заметили на церемонии прощания с сатириком Михаилом Задорновым, где она говорила о смерти ее друзей и знакомых.

Во время прощания с сатириком многие обратили внимание на то, как сильно сказалась на Дубовицкой смерть Задорнова. В скорбящей женщине с трудом узнавали улыбчивую ведущую. «Меня очень потрясла смерть Миши», — цитирует телеведущую «Утро.ру». «Уходят люди, с которыми мы создавали „Аншлаг“. Нет с нами Миши Евдокимова, Яна Арлазорова… Мне очень хочется, чтобы в новом году не было потерь, чтобы мы как можно дольше были все вместе», — призналась телеведущая.

Регина Дубовицкая, уединенно живет вместе со своим мужем Юрием Айвазяном в своем доме в Подмосковье. О ее личной жизни практически ничего не известно. По словам сатирика Михаила Грушевского, в настоящее время у нее «все хорошо, она в порядке».

Церемония прощания с сатириком Михаилом Задорновым состоялась 12 ноября. Артист умер на 70-м году жизни, не сумев побороть рак мозга. На прощании с ним Дубовицкая была не похожа на себя, явившись на церемонию в непривычном для поклонников образе.