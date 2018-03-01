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01 марта 2018
19:47  01 марта 2018 0

«Знай, ты заплатишь». Пожилая пайщица совхоза им. Ленина пожаловались на угрозы Грудинина. ФОТО

Пресс-конференция, по избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина. Екатеринбург, грудинин павел
Грудинин все чаще выбивается из образа кандидата-коммунистаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин лично пригрозил пожилой пайщице совхоза имени Ленина, подавшей на него иск в суд. О разговоре со своим бывшим директором акционер предприятия Антонина Маякина сообщила журналистам.

Вечером 21 февраля, после очередного заседания суда, в ее квартире раздался телефонный звонок. Секретарь Грудинина соединил пенсионерку с экс-руководителем, который обвинил ее в попытке развалить компанию.

«Он мне позвонил и сказал: „Тонь, что, ты решила развалить совхоз?“ Я ему сказала, что совхоза уже нет, чего разваливать его? Он мне: „Но ты знаешь, что ты со мной судишься?“ Я говорю: „Да, я сужусь с тобой. Я всегда была против тебя“. Он сказал: „Мой адвокат стоит 500 тысяч, и если я выиграю…“ Я сказала: „Но ты пока еще не выиграл“. „Но ты знай, — он сказал, — что мой один адвокат будет стоить 500 тысяч, и ты — заплатишь“», — приводит разговор РЕН ТВ.

Ранее, по словам женщины, она предложила Грудинину обменять свои акции на квартиру, но получила отказ. «Много знаешь, ничего у нас с тобой не получится», — приводит слова Грудинина «Лента.ру». «Он всех своих, кто у него работал в совхозе, заставлял эти акции сдать. С ними автоматически уходили и три гектара земли», — пояснила Антонина Маякина.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Избирателям предстоит сделать выбор из 8 претендентов на высшую должность в государстве. В их числе Владимир Жириновский (ЛДПР), Борис Титов («Партия Роста»), самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Владимир Васин
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