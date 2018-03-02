В Кремле рассказали об оружии, от которого не сможет защититься Россия

16:22 02 марта 2018 7

Песков ответил на вопрос о ядерном паритете Фото: kremlin.ru

Некоторые страны располагают оружием, от которого Россия не сможет защититься. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, в чем заключается ядерный паритет, если РФ располагает стратегическим вооружением, не имеющим аналогов в мире.

«У другой стороны также есть вооружения, от которых не способна защититься Россия, в этом и паритет. Это и является залогом того, что оружие не будет применяться», — цитируют Пескова «Известия». Он отметил, что Россия не развивает системы вооружений, способные нейтрализовать стратегические силы потенциального противника. При это страна и не отказывается от новых образцов оружия, так как, по словам пресс-секретаря, РФ таким образом не нарушает паритет и положения международного права.

В послании Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин рассказал о новинках российской оборонной промышленности. Как писало «URA.RU», президент продемонстрировал видео запуска баллистической ракеты, обходящей американскую систему противоракетной обороны (ПРО). Путин также обвинил США в развязывании гонки вооружений после выхода Штатов из договора по ПРО.