{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 марта 2018
Главные новости Москвы
16:22  02 марта 2018 7

В Кремле рассказали об оружии, от которого не сможет защититься Россия

Песков ответил на вопрос о ядерном паритетеФото: kremlin.ru

Некоторые страны располагают оружием, от которого Россия не сможет защититься. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, в чем заключается ядерный паритет, если РФ располагает стратегическим вооружением, не имеющим аналогов в мире.

«У другой стороны также есть вооружения, от которых не способна защититься Россия, в этом и паритет. Это и является залогом того, что оружие не будет применяться», — цитируют Пескова «Известия». Он отметил, что Россия не развивает системы вооружений, способные нейтрализовать стратегические силы потенциального противника. При это страна и не отказывается от новых образцов оружия, так как, по словам пресс-секретаря, РФ таким образом не нарушает паритет и положения международного права.

В послании Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин рассказал о новинках российской оборонной промышленности. Как писало «URA.RU», президент продемонстрировал видео запуска баллистической ракеты, обходящей американскую систему противоракетной обороны (ПРО). Путин также обвинил США в развязывании гонки вооружений после выхода Штатов из договора по ПРО.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров