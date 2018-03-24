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24 марта 2018
22:05  24 марта 2018 0

В Сеть утекли снимки двух новинок Lada. ФОТО

LADA Vesta Cross попадет на рынок к концу годаФОТО: социальные сети

В социальных сетях появились фотографии двух новых отечественных автомобилей, замеченных на дорогах Тольятти. В объективы очевидцев попали внедорожная модификация LADA Vesta (седан) и кросс-версия высокого хэтчбека LADA Xray.

LADA Vesta будет показана официально в конце лета на московском мотор-шоу. Однако на фотографиях, распространяемых в соцсетях, машина не прикрыта камуфляжем и ее дизайн можно рассмотреть. На снимках видно, что автомобиль имеет вид, схожий с концептом, представленным публике два года назад. Из «внедорожных» особенностей можно отметить пластиковый обвес, высокий клиренс (около 20 см) и оформление салона в духе кросс-версии Vesta SW. Ожидается, что LADA Vesta Cross в кузове седан попадет на рынок к концу текущего года.

Второй автомобиль, о котором пишут в соцсетях, LADA Xray должен дебютировать в следующем году. Однако снимки авто с тестов на дорогах Тольятти уже слили в Сеть. К разочарованию фанатов марки, машина была прикрыта камуфляжем. Что касается особенностей новинки, то, по ожиданиям автоэкспертов, она также получит увеличенный дорожный просвет, пластиковый обвес и 17-дюймовые диски.

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ФОТО: Соцсети

Виктор Жуков
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