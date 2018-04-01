В Коми самолет не смог приземлиться из-за бродячих собак

04:22 01 апреля 2018 0

Диспетчер не рискнул разрешать посадку, когда на летном поле находились животные Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Отложить посадку самолета пришлось в аэропорту города Ухта (Республика Коми). Причиной стало появление стаи бродячих собак на взлетно-посадочной полосе.

Как передает «Лента.ру» со ссылкой на местный телеканал «Юрган», диспетчер аэропорта, оценив ситуацию, посчитал, что во время посадки животные могут начать бросаться на шасси самолета. Исходя из этого пилоту была отдана команда снова занять эшелон и кружить над аэропортом, пока собак не выгонят с летного поля. Благо, интенсивность воздушного движения в Ухте позволила находиться в воздухе еще некоторое время.

Между тем, проблема с присутствием в Ухте бродячих животных существует уже несколько лет. Раньше организаций, готовых заниматься отловом собак, в городе просто не было. Муниципальный конкурс проведенный в начале 2018 года, предполагает, что контракт будет заключен на три месяца.

При этом специалисты считают, что проблема навряд ли будет решена: мест для содержания отловленных животных нет, уничтожать их никто не позволит, поэтому, вероятнее всего, после стерилизации собак будут выпускать в естественную среду обитания — город, где они снова будут собираться в стаи.