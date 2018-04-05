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05 апреля 2018
04 апреля 2018
07:33  05 апреля 2018 0

После смерти Мавроди остался должен россиянам более миллиарда рублей

Маврики МММ, образец 1994 год. Екатеринбург, маврики, ммм, финансовая пирамида, мавроди, валюта
Судебные приставы зарегистрировали свыше 2000 долговых исков в отношении МавродиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обманутые участники проектов основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди до последнего дня его жизни пытались взыскать с бизнесмена более миллиарда рублей. Многие иски против Мавроди были признаны безнадежными, однако люди их вновь предъявляли.

«Всего через службу приставов с Мавроди взыскивают более одного миллиарда рублей», — цитирует РИА Новости собственный источник. Так, в банке данных исполнительных производств службы судебных приставов находится 2194 записи в отношении скончавшегося бизнесмена. Однако большая часть исков имеет маркировку как возвращенные инициатору иска из-за того, что имущество у должника отсутствует.

Ранее сообщалось, что в связи со смертью Мавроди суд может прекратить долговые разбирательства в отношении него. Кроме того, суд может принять решение об открытии наследственного дела.

Основатель финансовой пирамиды «МММ» скончался в Москве на 63-м году жизни, напоминает «Федеральное агентство новостей». Его похоронили на столичном Троекуровском кладбище. Траурное мероприятие оказалось закрыто, посторонних и сотрудников СМИ на него не пустили. Мавроди захоронили в закрытом гробу. Предварительной причиной смерти мог быть сердечный приступ, пишет «Национальная служба новостей».

Иван Шестак
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