В Facebook признали кражу личных данных пользователей

В Facebook признали практику сканирования сообщений пользователей в Messenger. Компания объясняет это необходимостью контроля за оскорбительным и противоправным контентом.
Все тексты и фотографии в сообщениях, которые отправляют друг другу пользователи соцсети, в автоматическом режиме сканируются и сравниваются с «недопустимыми» образцами. При этом, как уверил представитель Facebook агентство Bloomberg, данные личной переписки не используются впоследствии для таргетированной рекламы, сообщает «Эхо Москвы».
Сегодня Facebook удаляет примерно 39% информации, которую представители компании считают криминальной либо недостоверной, сообщает РАПСИ. Для сравнения: в Twitter этот показатель не превышает 1%.
Ранее соцсеть оказалась в центре крупного скандала. Выяснилось, что британская компания Cambridge Analytica использовала в своих целях данные 50 млн пользователей, размещенные в Facebook, напоминает ИА FlashNord. После этого 54% респондентов заявили о низком или очень низком доверии к соцсети, а 44% констатировали снижение уровня доверия со своей стороны.