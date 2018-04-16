Лауреат «Евровидения» Кончита Вурст рассказала о своей неизлечимой болезни

Австрийский эстрадный исполнитель Том Нойвирт, более известный как «бородатая певица» Кончита Вурст, рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе. По словам певца, на его решение «раскрыться» повлияло поведение его бывшего друга.
Как написал Нойвирт на своей странице в Instahram, мужчина постоянно угрожал ему тем, что раскроет тайну. «Пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества», — приводит слова исполнителя «Газета.ру». По словам лауреата «Евровидения — 2014», он больше никому не позволит пугать его и влиять таким образом на его жизнь.
Агент Нойвирта подтвердил подлинность сообщения в австрийской прессе, подчеркнув, что певец этим «сказал все», передает телеканал 360.
Напомним, в конце прошлого года Том Нойвирт посетил ЛГБТ-фестиваль в Петербурге и оказался настолько впечатлен Северной Столицей, что захотел приобрести там один из особняков.