03:53 20 апреля 2018 0

Сам Баста выступает в клипе Бузовой только в качестве статиста Фото: кадр из клипа «Тоже музыка», Youtube

Популярный российский автор и исполнитель рэпа Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, записал совместный трек с Ольгой Бузовой. Песня стала первой рэп-композицией, в исполнении поп-дивы.

То, что автором композиции является Баста, сомнений не вызывает, передает «Пятый канал». При этом если верить словам Вакуленко, за творчеством Ольги Бузовой он никогда не следил. Видео, опубликованное в Yotube и Instagram, уже стремительно набирает популярность. Мнение комментаторов, правда, разделились: если одни считают, что Оля Бузова — большая умница, и ее дуэт с Бастой невероятно удачен, то другие — напротив, уверены, что манерная и самовлюбленная Бузова абсолютно не подходит к откровенному и честному тексту, подчеркивающему ранимость лирического героя.

Отметим, в минувший четверг, 19 апреля, Ольга Бузова стала гостем программы Gazlive. В титрах опубликованного видео отмечается, кстати, что ведущий программы, Баста, почти не перебивает свою гостью.