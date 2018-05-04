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04 мая 2018
03 мая 2018
01:59  04 мая 2018 0

Располневшую Бузову раскритиковали после танца без одежды. ВИДЕО

Подписчики Ольги Бузовой посоветовали ей привести себя в формуФОТО: страница Ольги Бузовой в Instagram

Поклонники Ольги Бузовой раскритиковали телеведущую за танцы в купальнике возле бассейна во время отдыха в Турции. Кроме того, некоторым из них показалось, что певица находится не в лучшей физической форме и порекомендовали ей заняться собой.

«Хотела похудеть к лету, но с моим графиком не получается. Смотрю на себя, вроде ничего. И потом, кости больше не в моде», — написала Бузова на своей странице в Instagram.

Часть пользователей с ней не согласились и посоветовали привести себя в форму: «„Нужно худеть“, „Приседать и еще раз приседать!“, „Подкачайся“». Другие, к слову, негативно отнеслись и к самому танцу артистки: «„Дурацкий танец“, „Не понимаю, что это за танцы“, „Отвратительный купальник, отвратительные очки, отвратительный танец“».

Ранее Ольга Бузова выложила в социальную сеть фотографию, где она сидит в автомобиле в свадебном платье и с букетом цветов в руках, однако поклонники не поверили певице, предположив, что снимок сделан на съемках клипа или нового шоу с ее участием.

Александр Черноскутов
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