Медведев опубликовал фотографии своих дедов-фронтовиков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в честь Дня Победы опубликовал в Twitter фотографии своих дедов- участников Великой Отечественной войны. Также политик поздравил всех россиян со знаменательным праздником для всей страны.
«Два моих деда — Афанасий Медведев и Вениамин Шапошников», — подписал политик опубликованный снимок. Кроме этого, он поздравил граждан России с праздником и подчеркнул, что они помнят и гордятся солдатами и офицерами, которые отстояли свободу страны в годы Великой Отечественной войны.
Как напоминает «Русская планета», в среду, 9 мая президент России Владимир Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве. Глава государства возглавил колонну и нес в руках портрет своего отца. Отмечается, что мероприятие проходит в столице третий год подряд и уже стало доброй традицией для многих россиян.