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10 мая 2018
17:09  10 мая 2018 2

Асад отреагировал на оскорбление Трампа, назвавшего его «животным»

Башар Асад не верит в успех переговоров с СШАФото: kremlin.ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Сирийский лидер Башар Асад ответил на слова Дональда Трампа, который ранее нелестно отозвался о нем. Он также отметил, что не верит в результативность переговоров с американским правительством.

«Я не думаю, что мы можем достичь успеха с этим правительством. Еще одна причина в том, что мы не верим, что президент Трамп контролирует (США)», — прокомментировал возможную встречу с президентом США Башар Асад. По его словам, реальное государство контролирует любого американского президента и так было со времен Ричарда Никсона, пишет «Федеральное агентство новостей».

Асад не отказался ответить и на оскорбления со стороны Трампа, который назвал сирийского лидера «животным». «Это не влияет на меня лично. Важно то, как что-то сказывается на моей стране, на войне, на террористах и атмосфере, в которой мы живем», — сказал президент Сирии. Глава государства прежде всего представляет свою страну и народ, отметил он.

Напомним, Дональд Трамп жестко высказался в отношении Башара Асада еще в апреле — в интервью для одного из телеканалов. Тогда же он сказал, что не сожалеет о ракетных ударах по Сирии.

Дарья Корчак
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