В Элисте открыли 50-метровый флагшток у мемориала воинам 28-й Армии

В городе Элиста, в Республике Калмыкия, был установлен флагшток высотой 50 метров. Инициаторами стали ветераны спецоперации. Об этом сообщили в MK.RU.
«В День Государственного флага России в Элисте установлен 50-метровый флагшток с триколором», — указано в материале. Отмечается, что местом его установки стал мемориал «Памяти воинам 28-й Армии».
Также на мероприятии были вручены медали имени Эрдни Деликова — первого калмыка, который был удостоен звания Героя Советского Союза. Военнослужащие, отличившиеся исключительной храбростью при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, были удостоены данной награды.
