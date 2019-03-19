Победитель «Битвы экстрасенсов» отказался участвовать в «Последнем герое» из-за опасности

Литвин нашел теории о проклятии участников «Последнего героя» научное объяснение фото: личная страница Александра Литвина, Facebook

Победитель шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин отказался от участия в реалити-шоу «Последний герой». По его мнению, пребывание на южных широтах могло плохо повлиять на его здоровье и интуицию.

Литвин описал свой опыт взаимодействия с «Последним героем», говоря о висящем над его участниками проклятии. «Нет никакого проклятья, есть несвоевременность события. Есть еще важнейшая характеристика человека, которую необходимо всегда учитывать при дальних путешествиях на длительный срок — благоприятное географическое направление. Я отказался от участия в проекте [„Последний герой“ — прим. ред.] по нескольким причинам, и одна из них заключается в опасности юго-восточной энергии для моего здоровья и моей интуиции», — написал экстрасенс на своей странице в Facebook.

Также победитель «Битвы экстрасенсов» уточнил, что в случае со смертью одной из участниц шоу Юлии Началовой можно было оценить вред ее здоровью от теплого климата. «Поездка на необитаемый остров запускает у некоторых участников аутоиммунные процессы», — заключил Литвин.

После смерти исполнительницы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта, пользователи соцсетей начали распространять теория о проклятии реалити-шоу «Последний герой». Началова стала третьей в списке погибших участников четвертого сезона после смерти в феврале этого года рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) и певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году.