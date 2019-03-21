В МЧС назвали адекватными действия пожарных в «Зимней вишне», где погибли 60 человек

Пожарные действовали в соответствии с ситуацией Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

МЧС России предоставили результаты анализа работы спасателей, которые тушили пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня». Пожарные действовали адекватно ситуации.

«Пожарные, которые тушили возгорание в „Зимней Вишне“, действовали соответственно ситуации, в которой оказались», — приводит сайт VSE42.Ru слова замдиректора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС Сергея Сивенкова. Он сообщил, что с момента трагедии в МЧС был проведен анализ действий пожарных, увеличено число дежурных караулов и занятий с пожарными в зданиях с массовым пребыванием людей.

Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В мае здание ТЦ снесли. Бывших сотрудников областного кемеровского МЧС Александра Мамонтова и Григория Терентьева обвинили в халатности по делу о пожаре, напоминает агентство Nation News. Позже они были арестованы. Всего по делу о пожаре в «Зимней вишне» проходят 15 обвиняемых.