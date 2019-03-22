Загитова обошла уехавшую в Канаду Медведеву и стала чемпионкой мира

Загитова набрала 237,50 балла Фото: Instagram, Алина Загитова

Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей в женском одиночном катании на чемпионате мира. Состязания проходили в японской Сайтаме.

В произвольной программе 16-летняя россиянка заработала 155,42 балла. В сумме с ее результатами за другие дни ее результат составил 237,50 балла. Второе место досталось фигуристке из Казахстана Элизабет Тырсынбаевой, она набрала 224,76 балла. Бронзу заработала россиянка Евгения Медведева с результатом 223,80 балла.

Медведева в 2018 году приняла решение уйти от своего российского тренера и перебрать в Канаду, где она занимается с местным специалистом. После этого на спортсменку обрушился шквал критики в социальных сетях. На фоне этого ухудшились ее спортивные результаты. Медведева поехала на ЧМ в Японию вместо Елизаветы Туктамышевой, которая назвала такое решение «убийством».