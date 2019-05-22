Охранники запирали двери и не выпускали людей из горящей «Зимней вишни»

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 12:36
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Кемерово. День 1ый, вход, вывеска, последствия пожара, трк зимняя вишня
Судебное рассмотрение дела о пожаре началось 16 маяФото: Данил Айкин © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

Во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» охранники не выпускали людей из помещений. Об этом на заседании в Заводском райсуде Кемерово рассказала одна из потерпевших.

По словам женщины, охранники мешали людям эвакуироваться, направляя их в разные стороны. «Охранники закрыли двери на замок и не выпускали нас, отправили к другому выходу, мы пошли к другому выходу, но нас отправили назад. Потом мужчины стали ругаться, что побьют охранников — они двери открыли», — цитирует потерпевшую РИА «Новости».

По ее словам, ей и еще нескольким людям, которые были рядом, удалось спастись благодаря тому, что они знали, где выход. «Табличек, куда идти, не было, плана эвакуации тоже», — сказала она.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта прошлого года. В результате погибло 60 человек, 37 из которых — дети. Рассмотрение обстоятельств происшествия по существу началось в суде 16 мая, напоминает телеканал 360.

На скамье подсудимых находятся 15 человек. Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, и халатности.

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