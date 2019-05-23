В МВД «проговорились», сколько полицейских погибло в России в прошлом году

За 2018 год в России погибли 408 сотрудников МВД, а еще 510 полицейских получили увечья. Это следует из доклада заместителя главы ведомства Игоря Зубова, в котором он привел данные по размеру выплаченных компенсаций.
«В случае гибели сотрудника МВД РФ сумма выплаты составляет 3 миллиона 843 тысячи рублей», — приводит РИА «Новости» слова Зубова. По его словам, в 2018 году ведомство выплатило 1 миллиард 568 миллионов. Из этих данных следует, что за прошлый год в России погибли 408 полицейских.
Разовое пособие сотрудникам МВД при получении увечья составляет 2 миллиона 562 тысячи рублей. По словам Зубова, в 2018 году был выплачен 1 миллиард 314,4 миллиона рублей. Можно подсчитать, что в прошлом году увечья получили 510 полицейских.
В пресс-службе МВД «URA.RU» пояснили, что речь идет не о полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, а о всех сотрудниках ведомства. Для разъяснения ситуации в МВД направлен официальный запрос.