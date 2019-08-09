08 августа 2019

Американский журнал определил лучший российский военный самолет

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
Российские истребители считаются одними из лучших в миреФото: Анна Майорова © URA.RU

Истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 попал в список самых «задиристых» самолетов всех времен, составленный американским журналом Popular Mechanics. Журналисты отметили, что советский военный самолет, занявший 19 строчку из 25, поражает современников рекордами высоты и скорости.

Американцы отметили, что МиГ-25 заслужил место в их «субъективном рейтинге» благодаря «эффективной разработке». На Западе были удивлены тем, что истребитель изготовлен из стали, а не титана, подобно американскому стратегическому сверхзвуковому разведчику SR-71 Blackbird.

В июле американское патриотическое издание We Are The Mighty составило рейтинг пяти самых быстрых действующих военных летательных аппаратов, в который попали три российских (советских) самолета: второе место принадлежало МиГ-25, на четвертой позиции оказался МиГ-31 и на пятом — Су-27.

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