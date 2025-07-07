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23:08
ЕС введет жесточайшие санкции против РФ
23:02
Британия ввела санкции против россиян
23:01
В Пермском крае легковушка слетела с дороги и опрокинулась, есть погибший
Главные точки в карьере Старовойта: чем запомнился покончивший с собой министр и экс-глава Курской области
23:01
Четыре россиянки вышли в четвертьфинал Уимблдона 2025: обзор матчей
22:59
Ямальским бизнесменам выплатят до 500 тысяч рублей за убытки от паводка
22:57
Лазарева* пожаловалась на бедность россиян за границей
Суд не стал отменять несправедливый арест редактора URA.RU Аллаярова
22:56
Вооруженные силы РФ нанесли удары по украинским ТЦК: главное об СВО за 7 июля
22:55
Хромачева не вышла в полуфинал Уимблдона в миксте
22:51
Екатеринбуржцам нечем дышать из-за масштабного пожара на складе
Рухнула часть стены, есть пострадавший: подробности взрыва в центре Курска
22:46
Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
22:45
Финского посла обвинили в домогательствах
22:42
Арендаторы помещений приехали на горящий склад в Екатеринбурге. Фото
Как покончивший с собой Старовойт связан с Курской областью: подробности расследований коррупции в регионе
22:41
В Тюменской области будут производить вино
22:36
В Екатеринбурге на складе, где произошел крупный пожар, горожане хранили вещи: подробности
22:34
В Дагестане из-за дождей ввели режим ЧС, села оказались отрезанными от мира
Что известно о самоубийстве Старовойта: возможные проверки и показания против экс-главы Минтранса
22:33
В центре Рязани произошел взрыв: что известно о погибшем, пострадавших и эвакуации ТЦ
22:28
США предрекли массовые отключения электричества
22:20
Москалькова: омбудсмен Азербайджана отреагировала на задержания россиян
Экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой после отставки: чем известен бывший глава Курской области
22:19
Хинштейн выдвинут на выборы губернатора Курской области
22:18
В новые регионы отправился отряд волонтеров «Молодой Гвардии Единой России»
22:13
Из-за пожара обрушилась кровля склада в Екатеринбурге. Фото
Мишустин нашел помощь для участников СВО, которая решит сразу две задачи
22:13
Кадыров рассказал об отправке очередной группы добровольцев из Чечни на СВО
22:09
Курганская область провалила раздачу субсидий аграриям
22:03
Экс-глава Минтранса Старовойт купил автомобиль Tesla за 1,5 месяца до суицида
1
Путин подписал закон о признании участников СВО ветеранами боевых действий: как оформить этот статус
22:03
Площадь пожара на складе в Екатеринбурге выросла в разы
22:01
В Екатеринбурге горит четырехэтажный склад: онлайн-трансляция
22:00
Парад невест и десятки свадеб: как ямальцы отметят День семьи, любви и верности. Афиша
Правительство внесло в Госдуму закон о новых пошлинах: какие изменения могут ждать водителей и мигрантов
21:55
Свердловский депутат Госдумы выполняет задание Паслера
1
21:51
Непреходящий успех, рак и посмертный скандал: жизнь и судьба Жанны Фриске
21:47
Минтранс нарушил молчание после известия о самоубийстве его бывшего главы Старовойта
Что известно о взрыве газа в жилом доме в Саратовской области. Фото, видео
21:47
Машину экс-главы Минтранса Старовойта увезли с места его самоубийства. Видео
21:46
Скандальную курилку в Пулково закроют
21:43
Акушеры оценили жесткие тренировки беременной Тодоренко. Видео
Ключевые условия соглашения по Украине, сроки нового раунда переговоров: заявления Лаврова венгерскому изданию
21:37
Тюменцы в социальных сетях раскритиковали бесплатный пляж на озере Круглом
21:34
В материалах Смолова о вымогательстве фигурирует родственник футболиста Кокорина
21:34
Семья бывшего министра транспорта Романа Старовойта больше месяца не появляется в доме
1
ВС РФ сделали рывок в Днепропетровской области: карта СВО на 7 июля
21:33
Бунт вахтовиков и «земский тренер» в ЯНАО: события 7 июля на Ямале
21:27
В Екатеринбурге загорелся склад на несколько тысяч «квадратов». Фото, видео
21:26
Врач из Тюмени получила пост вице-губернатора в Оренбургской области. Фото
1
В Кремле призвали Азербайджан не отказываться от сотрудничества с РФ: что сказал Песков 7 июля
21:26
«Единая Россия» выдвинула Хинштейна на выборы губернатора Курской области
21:22
В Китае заявили о неожиданном поведении Путина в беседе с Трампом
21:20
Стюардессы — это прислуга: пилот оскорблял коллег, пока летел пассажиром из ЯНАО в Тюмень
Миллиардные убытки и сотни отмен: что известно о самолетном коллапсе в аэропортах
21:18
Оперативный штаб Рязанской области дал комментарий по поводу взрыва у ТРЦ
21:16
Гусеницы на капусте: как бороться с вредителями
21:11
Путин уточнил порядок прохождения военной службы в России
Путин закрепил позиции протеже министра обороны Белоусова
21:04
В ЯНАО организуют дополнительный вертолетный рейс
21:03
Произошел ажиотаж вокруг пресс-конференции Лаврова на саммите БРИКС
21:01
Молодой человек, пронесший гранату в ТЦ в Рязани, был уверен, что это муляж
Андрей Никитин возглавил Минтранс после увольнения Старовойта: кто он такой
20:57
Россиянка Самсонова вышла в четвертьфинал Уимблдона
20:55
Новые уголовные дела и проблемы УК мэрии: главные новости Кургана за 7 июля
20:54
Возле ТРЦ в Рязани произошел взрыв: онлайн-трансляция
Украинские беспилотники заметили в Подмосковье: карта атак БПЛА 7 июля
20:48
«Все рейсы состоятся»: турагент из Перми дала советы, что делать при массовой отмене самолетов
20:46
Из-за взрыва в рязанском торговом центре погиб один человек, еще два пострадали
20:45
Новый российский электромобиль завершил арктическую экспедицию и был представлен на «Иннопроме». Фото
Украину раздирает политический кризис: сколько еще Киев может протянуть без поставок США
20:45
Ждали почти полгода: челябинский депутат расплатился за клевету на мэра
20:44
Александрова не пробилась в четвертьфинал Уимблдона
20:42
Паслер пропустил свой прием в честь «Иннопрома» в Ельцин Центре
1
20:41
Саудиты отказались от привычного формата выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Фото
20:38
Жители ХМАО похвастались уловом мясистых щук. Фото
20:37
Кандидата на пост главы Минтранса Никитина показали после новостей о смерти Старовойта. Видео
1
20:34
Продюсер раскрыл истинную причину получения российского гражданства Лорак
20:30
Власти ХМАО создадут региональный аналог Дома народов России
20:29
В рязанском торговом центре «Малина» произошел взрыв, есть погибший. Видео
20:28
В Тюмени тренера по дзюдо отправили в СИЗО за домогательства к подростку
20:20
Судебное разбирательство по делу о премиях мэра из ХМАО снова приостановлено
20:20
Пермский завод будет делать 3D-принтеры и роботов для производства
20:19
Тело экс-главы Минтранса Старовойта увезли с места самоубийства. Фото, видео
20:17
Федеральный министр вручил награду Паслеру. Фото
2
20:15
Жители ЯНАО выбирают активный отдых: велосипеды и беговелы лидируют по росту продаж
20:14
Появились видео с места самоубийства экс-министра Старовойта
20:10
Какие работы по благоустройству проведут в Курганской области
20:01
Володин сообщил, что нового министра рассмотрят уже завтра
20:00
Топ высокооплачиваемых вакансий для рабочих из Перми
19:58
Продукцию первоуральского химзавода будут продвигать в десятках стран мира
19:56
Ассистентка экс-министра Романа Старовойта плачет после опознания тела. Видео
19:50
Суд приговорил экс-замглавы Генштаба Арсланова к 17 годам за коррупцию
19:49
РЖД запускает дополнительные поезда после массовой отмены авиарейсов
19:45
Налоговая банкротит компанию депутата из ХМАО с миллионными контрактами
19:44
Свердловский истеблишмент шокирован новостью о смерти главы Минтранса Старовойта
19:36
В Пермском крае запустили первый в регионе инклюзивный детский лагерь
19:36
Стало известно, кто дал показания против экс-министра транспорта Романа Старовойта
19:35
В Тюмени на бесплатном пляже уберут ил, на который жаловались отдыхающие
19:35
Хинштейн подтвердил взрыв газа в жилом доме в центре Курска
19:31
Исполнительные листы и удар по инвестклимату: ЮГК готовят к национализации
19:26
В деле о хищении средств на фортификацию под Курском появятся новые фигуранты
1
19:21
Стало известно, что взорвалось в Курске
19:15
В Кургане появится собственное лесничество. Скрин
1
19:14
Чиновник Минтранса скончался после новостей о смерти Старовойта
19:14
Челябинская область заняла седьмое место в РФ по эффективности промполитики
19:11
Мощный выброс протуберанца на Солнце 7 июля 2025: что это за явление
19:05
Свердловчане придумали, как помочь российским производителям. Фото
19:03
Мишустин внес кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса РФ
19:01
СК завел дело на экс-замглавы Росгвардии по факту злоупотребления полномочиями
19:00
Трамвай будущего, роботы и самолеты: в Екатеринбурге отгремел первый день «Иннопрома»
19:00
Жителей напугали планы строить крупный полигон отходов у челябинских озер
18:59
Сотрудник «Росавтодора» Корнийчук скончался во время совещания в Москве
18:51
В Москву идет пекло, которого не было 30 лет: прогноз погоды на неделю
18:50
Гадания, ночные обряды и танцы у костров: как в России прошло празднование Ивана Купалы. Фоторепортаж
18:49
На эспланаде в Перми появилось 20 новых арт-объектов. Фото
18:49
Взрыв произошел в жилой многоэтажке в центре Курска. Фото
18:48
В Тюмени на сутки запретят продавать алкоголь
18:48
В центре Курска произошел взрыв в жилом многоэтажном доме
18:48
Покончившего с собой экс-главу Минтранса могли задержать вечером 7 июля
1
18:48
Очередь из сотни людей выстроилась на такси, чтобы уехать с «Иннопрома». Фото
18:43
Forbes: Роман Старовойт умер более суток назад
18:38
Генпрокурор России поручил проверить рост цен на такси
18:38
Хромачева вылетела в третьем круге Уимблдона
18:37
«Ростелеком» привлечет в Свердловскую область новые инвестиции
18:35
Как жителям ХМАО спастись летом от мошек и комаров. Инфографика
1
18:33
Глава МЧС России Куренков прибыл в Баку
18:31
Дрессировщик Запашный раскритиковал блогера из Сургута, попавшего в скандал из-за льва
18:30
В Пермском крае депутаты вновь обсудят вопрос об отставке мэра из-за любовного романа
18:29
Следком сообщил о новых деталях в самоубийстве Старовойта
18:25
Кудерметова без борьбы вышла в четвертьфинал Уимблдона
18:25
В Перми на сильном пожаре пострадала женщина. Видео
18:20
В Госдуме подтвердили смерть Романа Старовойта
18:20
В соцсетях обсуждают участие Инстасамки в разработке законов в России
18:17
Против Старовойта дали показания незадолго до его самоубийства
18:14
В доме с многодетной семьей в Златоусте рухнул потолок. Фото
18:11
Бывшего замглавы Росгвардии Стригунова обвинили в получении взятки
18:11
Врио министра внутренних дел РФ Зубов представил нового начальника курганской полиции. Фото
18:10
Тюменец пережил клиническую смерть из-за стресса, триггером стала реакция на критику
18:10
Экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой через несколько часов после отставки
1
18:08
Вечеринка на даче в Пермском крае закончилась стрельбой из-за громкой музыки
18:08
Путин расширил закон о досрочном отзыве водительских прав
18:05
Курганский завод презентовал на «Иннопроме» уникальную машину-пылесос. Фото
1
18:02
Аэропорт в Симферополе готовится к открытию
4
18:01
Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения на свою жизнь
18:00
Мантурову провели экскурсию по секретному заводу в Екатеринбурге. Фото
3
17:57
РЕН ТВ: экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой
3
17:57
Екатеринбурженка встала на защиту Мэрилина Мэнсона: силовики из США не отвечали ей 4 года
17:56
Замглавврача в Верхнем Уфалее, попавшаяся на взятке от призывника, осталась под арестом
17:53
«Я был в месте силы»: олимпийский чемпион из ХМАО рассказал, где провел отпуск. Фото
17:52
«Так выглядит апокалипсис»: пермячка показала видео из Пулково, где массово отменяют рейсы
17:50
Иран готов провести переговоры по ядерной программе
17:50
Задержан бывший первый замглавы Росгвардии Стригунов
1
17:47
ЕВРАЗ направит свыше трех миллиардов рублей на сотрудников. Фото
17:46
Над Белгородской областью сбито 2 беспилотника
17:45
Челябинская область и Крым с ЛНР объединят усилия в промышленности. Фото
17:45
«Опасно»: эксперт оценил экстремальную тренировку 10-месячной дочери Задорожной
17:42
Министр Алиханов анонсировал первый в истории зимний ИННОПРОМ
17:40
Мальчик из Екатеринбурга проткнул небо иголкой, которая была внутри персика
4
17:39
Челябинский лагерь, где надругались над сыном участника СВО, ждет проверка
17:38
Умер курганский ветеран боевых действий в Афганистане Московенко. Фото
3
17:35
Тюменцы требуют от Госдумы побороть дачную бюрократию
17:32
Алексей Текслер посетил стенд «Интертехэлектро» на «Иннопроме»
3
17:30
Путин расширил круг лиц, имеющих право на статус ветерана боевых действий
17:30
Статусный пермский депутат возьмет на работу экс-чиновницу, угодившую в скандал
17:25
В Пермский госуниверситет подано более 10 тысяч заявлений от абитуриентов
17:23
Путин запретил Apple препятствовать установке российского ПО
2
17:21
FT: в Лихтенштейне начался кризис из-за антироссийских санкций
1
17:20
Почти 30 детей погибли в США из-за наводнения
17:18
В ХМАО жители массово отказываются от продуктов с сахаром
17:17
Глава Татарстана гостит на гольф-курорте под Екатеринбургом
17:16
СК возбудил дело после взрыва в жилом доме в Ершове
17:16
Воспитатель из Ноябрьска покорила Эльбрус. Фото
17:12
Праздник Тихвинской иконы Божией Матери: как молиться и какие чудеса она творит
17:11
В челябинском парке Гагарина частично перекроют аллею для прогулок. Видео
17:11
«Термальный курорт и спасение птиц»: в Челябинской области создадут новый туристический кластер. Фото
17:08
Актер Игорь Верник попал в аварию, спектакль с его участием отменили
17:08
Роботы, хинкальный автомат, новая упаковка соды: что смотреть на «Иннопроме» в Екатеринбурге. Фото
17:07
Радиостанция «Судного дня» вновь вышла в эфир с загадочным сообщением
17:04
Депутат ЗСО Рева обсудил с участником СВО меры поддержки семей фронтовиков
17:04
Отшила Крида, поругалась с Долиной и отказалась платить за свои голые фото: путь Вали Карнавал
17:03
Следком раскрыл предварительную причину смерти спортсменов в «Хибинах»
17:01
Народная артистка РФ Герзмава не приедет на фестиваль «От Востока до Запада» в Кургане
17:00
Долгожданный «социальный» заммэра прибыл в Салехард. Инсайд
17:00
Челябинский подрядчик займется ремонтом курганской трассы почти за полмиллиарда
1
16:59
В Челябинске управляющую компанию подозревают в подделке подписей жителей дома
16:58
Самолет, летевший из Москвы в Анталью, экстренно возвращается в аэропорт
16:58
В Тюмени Infiniti сбила насмерть 13-летнего мальчика на питбайке. Фото
2
16:55
Представители «Тату» не смогли ответить, что группа будет петь в Крыму
3
16:53
Путин устранил двойное налогообложение для граждан России и ОАЭ
16:48
Фото Путина заполонили бразильские СМИ после саммита БРИКС
1
16:47
В июле пермяки смогут наблюдать полет МКС в ночном небе
16:46
В Еманжелинске будут судить ОПГ, наводнившую область наркотиками
16:44
В Кургане прогнозируется теплая погода без ветра
16:42
Прокуратура начала проверку взрыва в жилом доме Саратовской области
16:42
«Лило и Стич»: что осталось за кадром самого кассового фильма 2025 года
1
16:41
Самсонова, Хромачева и Кудерметова: кто сыграет в турнирах Уимблдона 7 июля
16:40
Москву накроет гроза и град
16:36
Челябинская и Калужская области вместе построят промышленных роботов
16:35
Курганский стрелок Сенцов взял золотую медаль на Всероссийских соревнованиях. Фото
16:35
Челябинские разработчики и «Сбер» сделают продажи металла «умными»
16:35
Суд вернул следствию дело экс-главы курганской управкомпании «Прометей» Истомина
16:32
Суд перенес рассмотрение иска о банкротстве экс-владельца банка «Югра»
16:31
Украина ударила по жилому дому в Запорожской области, есть погибший. Видео
16:30
Пермякам предлагают заработать 300 тысяч рублей на «удаленке»
16:24
Улицу в центре Екатеринбурга закроют до конца лета
1
16:24
Из пожара в городе Ершов вытащили мужчину и женщину пожилого возраста
16:23
Челябинский завод построит туркомплекс на популярном озере. Фото
2
16:15
Губернатор Саратовской области прокомментировал пожар в пятиэтажке Ершова
16:15
В Тюменской области объем нераспроданного жилья вырос на 25%
3
16:15
В Челябинской области спасли двух грибников, потерявшихся в лесу
16:15
В Кургане суд отменил арест для экс-руководителя управкомпании города Гурьева
16:11
Пермских дорожников обязали косить борщевик вдоль трасс
16:11
Режиссер из ХМАО претендует на победу в знаковой премии. Фото
16:07
Свердловский министр рассказала, почему государству невыгодны старшеклассники
5
16:05
Челябинский депутат Ботов призвал оградить детей от неудобств при задержках авиарейсов
16:04
Легендарную упаковку соды изменят. Фото
16:02
Задержан организатор забега «Спортфест Хибины» в Мурманской области после гибели участников
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16:01
В Саратовской области в жилом доме произошел взрыв: онлайн-трансляция
16:00
В жилом доме в Саратовской области произошел мощный взрыв
15:59
Депутат Госдумы Голиков вступился за «Южуралзолото»
15:59
В Саратовской области произошел взрыв в квартире
15:59
Мэрия Салехарда передаст подрядчику замечания о работе автобусов на переправе для доработки
15:58
Роспотребнадзор открыл горячую линию для тюменцев из-за задержки авиарейсов
15:57
В Кургане водитель Lada жестко врезался в иномарку: есть пострадавшие. Фото
15:55
Гузеевой пришлось публично объясняться за поведение подруги Сябитовой
15:51
Минобороны РФ опубликовало видео удара «Искандером» по ВСУ
15:51
Володин раскрыл, когда выберут замену главе Минтранса Старовойту
15:50
В Челябинске в День семьи представят свадебную выставку, проведут концерты и устроят мастер-классы. Афиша
15:48
В центре Перми устроят коми-пермяцкий рейв
15:48
В пермском городе построят зал для бокса за 98,4 млн рублей
15:42
В Челябинске возобновили движение автобусов №15, 22а и 35 через Алое поле
15:42
Бастрыкин просит возбудить уголовное дело против военного судьи
15:40
Политолог раскрыл смысл угроз Трампа в адрес участников БРИКС
15:40
Задержан организатор забега в Хибинах, в ходе которого погибли двое участников
15:36
Дмитрий Артюхов запустил программу «Земский тренер» на Ямале
15:34
РМК в партнерстве со Сбером построит новые производства в Челябинской области
15:31
Раскрыты подробности ЧП с 6-летней девочкой в парке Екатеринбурга
15:31
В Пермском крае простятся с сержантом, погибшим в зоне СВО
15:30
В ХМАО врачи удалили селезенку ребенку, который упал с велосипеда
15:30
Экс-главу УКС Минина хотят отправить в колонию по делу о скандальной школе Кургана
4
15:27
Челябинские выпускники выбирают биоинженерию и робототехнику
15:27
В тюменской судебной системе произошли кадровые перестановки
15:27
В Тюмени женщина напала с перцовкой на водителя, пока ее сообщник снимал видео
15:26
В Кургане Россельхознадзор сорвал гастроли выставки домашних кошек
15:25
В Пулково прокомментировали бунты из-за платных курилок на фоне массовых задержек рейсов
6
15:24
Мизулина возмутилась историей с изнасилованием сына участника СВО в лагере под Челябинском
15:22
Красавицы со всего мира съехались на «Иннопром» в Екатеринбург. Фото
4
15:21
В Пулково объяснились за конфликты в платной курилке аэропорта
2
15:20
В Шадринске потеплеет, но будет дождь
1
15:17
Названа причина расстройства Трампа после разговора с Путиным
15:16
ФСБ показала кадры задержания начальника курганского завода «Корвет»
5
15:15
В Екатеринбурге пожилой тренер, осужденный за педофилию, попросился на свободу
15:15
Челябинец погиб во время рыбалки
15:14
После тяжелого ранения ветеран СВО нашел работу на одном из крупных заводов Кургана. Фото
2
15:12
В Тюмени на День города пройдет фестиваль по чир спорту «МОРЕmore»
15:09
Архивисты ЯНАО оцифровали ценные документы, касающиеся истории округа
15:08
Лавров: Россия не планирует нападать или оккупировать Европу
15:06
Один из кандидатов в свердловские губернаторы покинул предвыборную гонку
1
15:03
Лавров назвал обязательные пункты в мирном соглашении по Украине
4
15:02
В Тюменской области пенсионерка отдала мошенникам миллионы рублей
1
15:01
В Кремле ответили на вопрос о национализации «Южуралзолота»
14:56
Лавров: Россия передаст Киеву список из 18 детей, потерявших связь с близкими
14:54
Ретро-хиты и народные песни: в Кургане бесплатно выступит заслуженная артистка РФ
14:53
Пермский край накроет сильный туман
14:52
Жителя Узбекистана осудили за участие в СВО
14:49
Кремль — URA.RU: Россия и Азербайджан должны оставаться союзниками
1
14:49
Пермская опера намерена покрывать гастрольные расходы без помощи бюджета
14:48
Россияне столкнулись с масштабным сбоем в популярных мессенджерах
14:47
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