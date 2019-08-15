В «ГАЗе» объяснили необходимость запрета езды на старом транспорте

Запрет эксплуатации старого автотранспорта в России необходим из-за большого количества аварий с его участием. Об этом журналистам рассказала вице-президент группы «ГАЗ» Елена Матвеева.
По ее словам, запрет использования авто, достигших «предельных сроков эксплуатации», является проработанным и сверенным с мировым опытом способом. «К решению этой проблемы подталкивает огромное количество аварий со старыми автобусами, которые уже дышат на ладан, а их продолжают эксплуатировать транспортные перевозчики в погоне за прибылью», — приводит РИА «Новости» слова Матвеевой.
Ранее, как напоминает «Национальная служба новостей», зампред комитета по промышленности Альфия Когогина предложила Минтрансу и Минпромторгу проработать вопрос о запрете старых авто. Позже в Госдуме объяснили, что инициатива касается только коммерческого транспорта.