14 августа 2019

В «ГАЗе» объяснили необходимость запрета езды на старом транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Рябухин выходит на свободу. Свердловская область, Решеты, поломка, автобус, ЛиАЗ-677, волитель
Запрет на использование старых авто объяснили высокой аварийностьюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Запрет эксплуатации старого автотранспорта в России необходим из-за большого количества аварий с его участием. Об этом журналистам рассказала вице-президент группы «ГАЗ» Елена Матвеева.

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По ее словам, запрет использования авто, достигших «предельных сроков эксплуатации», является проработанным и сверенным с мировым опытом способом. «К решению этой проблемы подталкивает огромное количество аварий со старыми автобусами, которые уже дышат на ладан, а их продолжают эксплуатировать транспортные перевозчики в погоне за прибылью», — приводит РИА «Новости» слова Матвеевой.

Ранее, как напоминает «Национальная служба новостей», зампред комитета по промышленности Альфия Когогина предложила Минтрансу и Минпромторгу проработать вопрос о запрете старых авто. Позже в Госдуме объяснили, что инициатива касается только коммерческого транспорта.

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