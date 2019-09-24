Малышева высказалась о лечении Заворотнюк

Телеведущая Елена Малыша в эфире «Первого канала» заявила, что визит к иностранным врачам для проведения процедуры ЭКО мог сыграть «плохую шутку» с актрисой Анастасией Заворотнюк. Сейчас Заворотнюк находится в стабильно тяжелом состоянии в одной из частных московских клиник.
«Часто отъезд играет злую шутку. Может быть, если бы Настя осталась в России, все было бы лучше. Может, и нет, мы не знаем. Но любви здесь точно было бы больше», — сказала Малышева на передаче «Жить здорово». Она отметила, что в российской больнице Заворотнюк могла пройти полное обследование, включая мозг.
Как писало «URA.RU», ранее врачи, под присмотром которых находится Заворотнюк, заявили, что ее опухоль неоперабельна и теперь ее жизнеспособность будет поддерживаться медикаментами. В 2018 году Заворотнюк сделала ЭКО в иностранной клинике, в октябре у нее родилась дочь Мила.