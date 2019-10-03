Трамп за годы президентства потерял более 100 позиций в рейтинге Forbes

За годы пребывания на посту президента Соединенных Штатов Дональд Трамп потерял в рейтинге богатейших американцев по версии Forbes сразу 119 позиций. Последние два года, по подсчетам журнала, состояние президента США остается неизменным.
«Состояние президента США Дональда Трампа, по подсчетам Forbes, второй год остается неизменным и составляет около 3,1 млрд долларов. Журнал поместил американского президента на 275-е место в рейтинге богатейших американцев 2019 года», — пишет РБК. Сейчас американский лидер находится в рейтинге Forbes на 16 позиций ниже, чем год назад, и на 119 мест ниже, чем до того, как стал президентом.
Ранее Трамп сравнил недавний запуск процедуры его импичмента с попыткой государственного переворота. Глава страны уверен, что таким образом у американских граждан хотят отнять «данные богом» права. «Я прихожу к выводу, что происходящее — это не импичмент, а переворот», — отметил американский лидер. По мнению президента, запущенная в его отношении процедура предназначена для того, чтобы «отобрать власть у людей, их голоса, их свободы».