Точные обстоятельства ДТП, в котором погиб мэр Абакана, неизвестны
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП. Об этом сообщает официальный сайт правительства республики Хакасия.
По предварительной информации, ДТП произошло в районе поселка Топольки Минусинского района (Красноярский край). Точные обстоятельства происшествия неизвестны. По одной из версии, авария произошла из-за сердечного приступа Булакина, который настиг его за рулем. По словом ряда других источников, Булакин не справился с управлением, из-за чего его автомобиль вылетел на обочину и врезался в деревья, сообщает «Республиканская телевизионная сеть».
Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования по поводу трагедии от имени правительства республики и от себя лично, отметив, что «Хакасия понесла невосполнимую утрату».
Гибель мэра Абакана в ДТП подтвердил глава Хакасии