Мэр Абакана погиб в ДТП. ФОТО

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Точные обстоятельства ДТП, в котором погиб мэр Абакана, неизвестныФото: tvrts.ru

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП. Об этом сообщает официальный сайт правительства республики Хакасия.

По предварительной информации, ДТП произошло в районе поселка Топольки Минусинского района (Красноярский край). Точные обстоятельства происшествия неизвестны. По одной из версии, авария произошла из-за сердечного приступа Булакина, который настиг его за рулем. По словом ряда других источников, Булакин не справился с управлением, из-за чего его автомобиль вылетел на обочину и врезался в деревья, сообщает «Республиканская телевизионная сеть».

Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования по поводу трагедии от имени правительства республики и от себя лично, отметив, что «Хакасия понесла невосполнимую утрату».

Гибель мэра Абакана в ДТП подтвердил глава Хакасии
Фото: tvrts.ru

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