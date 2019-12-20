Мать уехавшей на Украину экс-депутата Максаковой госпитализировали в Москве

Актриса Людмила Максакова, мать оперной певицы и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой, госпитализирована в Москве. По предварительным данным, врачи обнаружили у народной артистки РСФСР глаукому.
«Артистка самостоятельно прибила в больницу, ее осмотрели врачи и решили оставить в стационаре для полного обследования», — передает Mash. По данным издания, Максаковой может понадобиться операция.
Людмила Максакова с 1961 года работает с Театре имени Вахтангова, за эти годы артистка играла во многих постановках, в их числе — «Евгений Онегин», «Чайка», «Ревизор», «Пиковая дама» и другие. Помимо этого, она снималась в советских и российских фильмах «Татьянин день», «Десять негритят», «Му-му», «Анна Каренина» и «Притяжение».
Мария Максакова покинула Россию и переехала на Украину вместе супругом депутатом Денисом Вороненковым в 2016 году. В Следственном комитете данный поступок назвали попыткой скрыться и обвинили Вороненкова в федеральный розыск по делу о мошенничестве. 23 марта 2017 года он был убит в центре Киева.
Максакова продолжает жить и работать в Киеве. Недавно она заявила о своих планах вернуться в Россию с концертами, однако, в первую очередь, решила отправиться с гастролями в США.