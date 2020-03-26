Теледоктор Малахов рассказал, как можно победить коронавирус

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Завтраки в заведениях Екатерибурга, чай, чашка чая
Для борьбы с инфекциями следует побольше пить, считает Геннадий МалаховФото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Для сохранения на карантине следует побольше пить, есть цукаты из имбиря и делать ингаляции с эфирными маслами. Такие советы для борьбы с коронавирусом дал телеведущий и популяризатор нетрадиционных методов оздоровления Геннадий Малахов.

По мнению Малахова, народные средства помогли Китаю прекратить распространение коронавируса. В частности, для укрепления иммунитета следует побольше пить. «Объем выпиваемой жидкости в день должен быть равен 20 мл на один килограмм собственного веса», — приводит «Ридус» совет Малахова. По его словам, против инфекций лучше пить аптечный настой ромашки или липы, а есть полезно цукаты из имбиря. Эффективным средством против инфекций и бронхолегочных заболеваний Малахов назвал ингаляции с эфирными маслами можжевельника, пихты или эвкалипта.

Тем, кто уже переболел и находится дома, ведущий посоветовал больше двигаться (в условиях самоизоляции это ходьба на месте), принимать контрастный душ и сохранять спокойствие. По его мнению, летом пандемия должна прекратиться.

Ранее Всемирная организация здравоохранения похвалила РФ за борьбу с пандемией. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал условия, при которых принятые меры будут эффективными.

По данным портала Coronavirus-monitor, в России на 26 марта зафиксировано 844 случаев заражения Covid-19, погибли двое. Всего в мире 490172 заболевших, скончались 22143 человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
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