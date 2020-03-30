Жителей Москвы ограничили в передвижении по городу из-за коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 марта, — 110-й день с момента обнаружения коронавируса и 20-й — с объявления пандемии. По данным сайта Сoronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 722 910 случаев заражения (+39 900 за ночь), 151 294 излечения (+5 680, около 20,9% от общего числа зараженных), 33 976 смертей (+1 872, около 4,5% от числа зараженных).

На первом месте по числу зараженных по-прежнему остаются США (142 004 человек), на втором — Италия (97 689). Затем идут Китай (82 447), Испания (80 110) и Германия (62 435).

По какому сценарию распространяется COVID-19 в РФ

Всего существует три вероятных сценария распространения коронавируса — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, «итальянский», когда остановить ее не удается, и «американский», когда долгое время было небольшое число заболевших, а потом начался резкий рост.

За предыдущие сутки в России количество заболевших выросло на 269 человек, общее количество зараженных — 1534, восемь из них скончались (0,53%). В США умерли 2484 человека (1,74%), в Италии — 10779 (11%), в Китае — 3311 (4%).

Вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU заявил, что сейчас в РФ по сравнению с другими странами относительно невысокая смертность, однако позже все может измениться. «Надо иметь в виду, что должно пройти некое время — неделя, 10 дней [с момента начала болезни]. У нас еще прошло слишком мало времени, чтобы больные дошли до такой стадии, когда умирают», — заявил собеседник. Ранее он не исключал, что Россия может пойти по американскому сценарию.

Коронавирус в России

Начиная с 30 марта жители Москвы ограничены в передвижении по городу. Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, горожанам разрешается выходить из дома только в том случае, если им нужно работать, сходить в магазин или аптеку, выгулять домашних животных, вынести мусор или обратиться за медпомощью. В ближайшие дни правительство Москвы проработает вопрос выдачи жителям столицы спецпропусков, без которых они не смогут покидать квартиры.

Московская полиция приняла все слишком буквально. Поздно вечером жители области стали публиковать видеозаписи, на которых полицейские патрули по громкоговорителю объявляли людям, что в регионе введен комендантский час. Столичное МВД объяснило это самодеятельностью ряда сотрудников и пообещало провести проверку.

Почти сразу после введения режима обязательной самоизоляции на странице зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Instagram было опубликовано его обращение к россиянам. В нем политик назвал пандемию коронавируса угрозой для цивилизации, попросил граждан не выходить на улицу без строй необходимости, а также предупредил о наступлении экономического кризиса.

В Госдуме предложили предоставить пенсионерам-миллионерам, доходы с банковских вкладов которых скоро начнут облагать 13-процентным налогом, льготы. Говорят, введение налога может вызвать недоверие и напряженность в обществе. Российские ученые тем временем создали три препарата, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом. Сейчас идет работа над разработкой трех видов вакцин против COVID-19.

Что происходит в мире

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не исключает, что на территории страны коронавирусом будут заражены миллионы людей, а число летальных случаев может достигнуть 100-200 тысяч.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, считает прогноз Фаучи оптимистичным. По его словам, если в стране погибнут 100-200 тысяч человек, это можно будет назвать хорошим результатом работы по борьбе с вирусом. Пик смертности, как считает президент, наступит через две недели.

На фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом снова упали нефтяные котировки. Стоимость марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года.

Что пишут о коронавирусе другие СМИ

В Центральном парке Нью-Йорка начали строить полевой госпиталь на 68 коек. Город, как отмечается, сейчас является эпицентром эпидемии. От болезни уже скончались 678 человек, выявлено 32 308 случаев. В Китае, тем временем, количество больных снижается с каждым днем. Сейчас в больницах остаются 2396 человек, 93% зараженных выздоровели .

В России опровергли ранее появившуюся в СМИ информацию, что коронавирус может вызывать бесплодие у мужчин . Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук Российской академии наук академик Владимир Чехонин назвал это домыслами. По его словам, оснований делать такие выводы сегодня нет. Вместе с тем вирусологи предупредили, что страдающие весенней аллергией люди входят в зону повышенного риска в связи с распространением коронавируса. Кроме того, стало известно, что COVID-19 может передаваться от человека к домашним животным.

В России продолжается рост числа заболевших

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