Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, портрет
Власти наблюдают положительную динамику по коронавирусу, сказал Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На следующей неделе в Москве возможны «радикальные решения» в части снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед», — сказал Собянин, отметив, что власти наблюдают положительную динамику по коронавирусу. По его словам, уменьшилось число пациентов с пневмониями, количество выявленных больных с COVID-19, а также сократилось количество смертей.

Ранее Собянин заявил, что нужно приспосабливаться к сложившейся ситуации и возвращаться к привычной жизни, несмотря на угрозу коронавируса. Большинство ограничений в столице, по его словам, будут сняты уже к 1 июля, но санитарные ограничения при этом будут действовать еще долго.

В России за минувшие сутки выявлено 8 726 новых случаев коронавируса, из них в Москве — 1855. В столице режим самоизоляции действует до 14 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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