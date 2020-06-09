Ефремову, устроившему смертельное ДТП, вызвали скорую помощь

Михаил Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актеру Михаилу Ефремов, устроившему смертельное ДТП в Москве, понадобилась скорая медицинская помощь. У него возникли проблемы с сердцем.

«Ефремову вызвали скорую помощь», — сообщает РЕН ТВ. Как предает «Пятый канал», жена актера отказала бригаде в его осмотре. Сам Ефремов был в сознании, однако семья артиста утверждает, что у него был обморок. Актеру вызвали скорую психиатрическую бригаду.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист в состоянии алкогольного опьянения на Jeep протаранил автомобиль Lada. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу. В отношении артиста возбуждено уголовное дело. После гибели пострадавшего в аварии водителя уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали в более тяжкое, теперь актеру грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.