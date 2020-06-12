Россиянам объяснили, влияет ли жара на коронавирус

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Брифинг. Михаила Мурашко, Поповой Анны, Александра Моора. Тюмень, попова анна, мурашко михаил
Михаил Мурашко вступил в противоречие с Анной Поповой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жара не снижает активность распространения коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается», — заявил министр в интервью на телеканале «Россия-24». Министр отметил, что вторая волна COVID-19 может начаться из-за туристов. Также он указал на опасность совмещения эпидемии коронавируса с другими ОРВИ.

Ранее Роспотребнадзор, который возглавляет Анна Попова, сообщал, что при 30 градусах тепла COVID теряет инфекционную активность, напоминает RT. Также отмечалось, что вирус разрушается под воздействием солнечных лучей и низкого уровня влажности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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