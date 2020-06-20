В Воркуте убили двух полицейских. Подозреваемый — их коллега

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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Полиция задержала подозреваемого во время попытки покинуть город Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Воркуте по подозрению в убийстве двух сотрудников местного МВД задержан полицейский. Тела были обнаружены в гараже ОМВД города, где жертвы и предполагаемый преступник выпивали.

«Во время пьянки между мужчинами произошла ссора. Водитель вооружился лопатой и нанес собутыльникам смертельные ранения», — пишет «Московский комсомолец». После произошедшего преступник заехал домой, взял оружие и попытался покинуть город.

Полиция, после того, как не смогла связаться с начальником гаража, направилась на место преступления, где и обнаружила погибших. В Воркуте был введен план перехват. Во время задержания подозреваемый оказывал сопротивление.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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