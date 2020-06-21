В Италии оценили вклад СССР в победу над нацизмом

Новые поколения должны знать о том, чем была эта война для России, считает итальянский сенатор Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Победа над фашизмом была бы невозможна без участия СССР. Такое мнение выразил итальянский сенатор от партии экс-премьера Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Лучо Малан.

Комментируя статью президента РФ Владимира Путина об уроках Второй мировой войны, Малан заявил, что поддерживает российского лидера.

«Мы все знаем, какому тяжелейшему испытанию подвергся русский народ, который потерял миллионы людей в сражениях, плену, огромные жертвы были среди гражданского населения. Именно СССР позволил сдержать, а потом победить нацистскую Германию», — рассказал Малан ТАСС. По словам политика, если бы Германия не напала на СССР, Запад, скорее всего, не смог бы победить нацизм. Сенатор отметил, что Путин справедливо отстаивает это. Новые поколения, по мнению Малана, должны знать о том, чем была эта война для России.

Ранее Владимир Путин опубликовал собственную статью о Второй мировой войне. В материале на шести страницах глава государства обвиняет европейских политиков в подлоге и подчеркивает, что все ведущие страны «до некоторой степени» ответственны за начало войны.

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