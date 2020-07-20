В России начали усыновлять детей-сирот онлайн

Из-за закрытия детских домов в период пандемии в России впервые опробована практика усыновления онлайн. Об этом журналистам рассказала член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Альшанская.
«Собеседование с сотрудниками органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья, знакомство кандидатов с детьми проходят в формате видеоконференции. Сбор документов происходит тоже онлайн. В офлайне только получают медицинские справки и забирают ребенка», — приводит газета «Известия» слова собеседницы.
В отчете по итогам общественного мониторинга деятельности организаций для детей-сирот говорится, что в стране стоит продолжить практику устройства детей в семьи онлайн. Согласно документу, с 1 по 12 марта из детдомов на усыновление переданы 29 детей, 282 — на безвозмездную опеку, 618 — в приемную семью.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.