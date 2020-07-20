19 июля 2020

В России начали усыновлять детей-сирот онлайн

© Служба новостей «URA.RU»
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Усыновление детей запустили в режиме онлайн Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Из-за закрытия детских домов в период пандемии в России впервые опробована практика усыновления онлайн. Об этом журналистам рассказала член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Альшанская.

«Собеседование с сотрудниками органов опеки, психологическое обследование семьи, осмотр жилья, знакомство кандидатов с детьми проходят в формате видеоконференции. Сбор документов происходит тоже онлайн. В офлайне только получают медицинские справки и забирают ребенка», — приводит газета «Известия» слова собеседницы.

В отчете по итогам общественного мониторинга деятельности организаций для детей-сирот говорится, что в стране стоит продолжить практику устройства детей в семьи онлайн. Согласно документу, с 1 по 12 марта из детдомов на усыновление переданы 29 детей, 282 — на безвозмездную опеку, 618 — в приемную семью.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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