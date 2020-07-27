Экс-глава охраны Лукашенко получил 12 лет тюрьмы

Бывший начальник охраны президента Лукашенко Втюрин получил взяток почти на 200 000 долларов Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего начальника охраны президента Александра Лукашенко Андрея Втюрина к 12 годам колонии усиленного режима. Об этом сообщает белорусское информационное агентство БелТА. Втюрин также занимал пост заместителя госсекретаря Совета безопасности до 2019 года.

«Суд признал Втюрина виновным в получении и подстрекательстве к даче взятки. По совокупности преступлений судья постановил назначить Втюрину 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима», — сообщает издание. Отмечается, что бывший заместитель госсекретаря Совбеза лишен звания полковника и в течение пяти лет не может занимать некоторые государственные посты.

По версии следствия, Втюрин получил взяток почти нам 200 000 долларов. В числе тех, от кого он получал взятки, есть представители российских компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком». В издании отмечается, что Втюрин также вымогал взятку у главы предприятия «Белтелеком» Сергея Сиводедова.

Бывший начальник охраны президента признал вину, но отметил, что не согласен в некоторых моментах обвинения. Фигуранты дела Втюрина получили наказание от штрафов (около четырех миллионов) до лишения свободы на семь лет.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко специальным указом снял с должности Андрея Втюрина. Отмечается, что он долгое время входил в число самых влиятельных белорусских политиков. С 1995 года он возглавлял Службу безопасности президента республики, в 2014 году перешел работать в Совет безопасности. Белорусские издания называли Втюрина соратником Лукашенко.