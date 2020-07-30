Среди участников группы нет профессиональных музыкантов Фото: Илья Московец © URA.RU

Музыкальный коллектив «МИЛФЫ», образовавшийся во время карантина, порадовал своих поклонников новым клипом на сингл «Фруктовый лед». На видео музыканты иронизируют над популярными молодежными трендами и прибегают к незамысловатой игре слов.

«Мы всегда с пацанами любили рэп и хип-хоп. Часто в ГИТИСе смотрели разные рэп-баттлы и обсуждали за ужином новости индустрии. Есть такой рэп-баттл — „Рвать на битах“. В начале года, как раз незадолго до карантина, я предложил Доминику подать туда заявку на новый сезон. Конечно, я думал, что он откажется, мы поржем и все. Но Дом идею подхватил, и мы за 3 часа по FaceTime накидали текст для первого трэка. На следующий трэк уже подключился Саня. А потом Доминик предложил записать летний хит. Мы сказали: „Конечно!“ И вот мы здесь», — говорит один из участников группы актер Дмитрий Симонов.

Клип снят в пародийной манере. По сюжету одетые в строгие костюмы участники группы едут на пляж. Абсурдность происходящего также подчеркивается незамысловатым речитативом.

Музыкальная группа «МИЛФЫ» образовалась во время карантина по коронавирусу. Примечательно, что среди ее участников нет профессиональных музыкантов, все они — молодые актеры.

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