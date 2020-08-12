Белорусская власть должна немедленно прекратить насилие и объявить досрочные выборы. Такое заявление в своем Telegram сделал бывший президент Украины Петр Порошенко
«Белорусской власти необходимо немедленно прекратить насилие против своих граждан, в то же время не допустить провокаций. Во-вторых, освободить из тюрем и мест содержания политических заключенных и мирных протестующих, прекратить политическое преследование оппонентов. (…). Объявить проведение досрочных президентских выборов в Белоруссии с широким привлечением БДИПЧ ОБСЕ, Совета Европы», — сказал Порошенко. Также он заявил о том, что власти страны совместно с партнерами по «Люблинскому треугольнику» (Украина, Литва, Польша) должны назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
Массовые протесты в Белоруссии начались после оглашения результатов выборов президента, согласно которым в голосовании победил Александр Лукашенко. С первого дня протестов сотрудники белорусской милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Ранее сообщалось, что в столице Белоруссии ОМОН открыл огонь по буйным участникам протеста.
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