12 августа 2020

Познер вспомнил о реакции Лукашенко на едкую реплику в свой адрес

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью Владимира Познера с Валентином Юмашевым в рамках фестиваля «Слова и музыка свободы – СМС». Екатеринбург, познер владимир
По словам телеведущего, Лукашенко не ответил на реплику, а лишь «выразительно посмотрел» на него Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Телеведущий Владимир Познер вспомнил, как 25 лет назад неоднозначно высказался в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и как тот отреагировал на эти слова. Об этом случае он написал на сайте «Познер Online».

Случай, описанный Познером, произошел на встрече журналистов с президентом Белоруссии. Встречу организовал предприниматель Борис Березовский.

«Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: „Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего“. Сказал и сел», — вспоминает Познер. По словам телеведущего, Лукашенко не ответил на реплику, а лишь «выразительно посмотрел» на него. Березовский, напротив, был раздражен репликой и попытался сгладить слова Познера, передает News.ru.

В Белоруссии проходят массовые протесты. Они начались после оглашения первых результатов выборов президента 9 августа, согласно которым в голосовании победил Александр Лукашенко. С первого дня протестов сотрудники белорусской милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...