Познер вспомнил о реакции Лукашенко на едкую реплику в свой адрес

По словам телеведущего, Лукашенко не ответил на реплику, а лишь «выразительно посмотрел» на него Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Телеведущий Владимир Познер вспомнил, как 25 лет назад неоднозначно высказался в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и как тот отреагировал на эти слова. Об этом случае он написал на сайте «Познер Online».

Случай, описанный Познером, произошел на встрече журналистов с президентом Белоруссии. Встречу организовал предприниматель Борис Березовский.

«Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: „Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего“. Сказал и сел», — вспоминает Познер. По словам телеведущего, Лукашенко не ответил на реплику, а лишь «выразительно посмотрел» на него. Березовский, напротив, был раздражен репликой и попытался сгладить слова Познера, передает News.ru .

В Белоруссии проходят массовые протесты. Они начались после оглашения первых результатов выборов президента 9 августа, согласно которым в голосовании победил Александр Лукашенко. С первого дня протестов сотрудники белорусской милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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