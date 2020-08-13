Коронавирус в России пошел на спад

За сутки коронавирусной инфекцией заразились 5 057 россиян. Общее число случаев заражения с начала пандемии составило 907 758, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
«В России выявлено 5 057 новых случая коронавируса в 83 регионах», — указано в сообщении оперштаба. Днем ранее было 5102 случая. Из больниц за последние сутки выписали 6 098 пациентов. 124 россиянина скончались от инфекции. Проведено более 31,5 млн тестов с начала пандемии, пишет
Больше всего заболевших выявлено в Москве — 692 человек. На втором месте по заболеваемости по-прежнему находится Свердловская область (+ 162). Третью строчку занимает Санкт-Петербург (+160).
В других регионах УрФО наблюдается следующая статистика: в ХМАО выявили 108 человек с коронавирусом, в ЯНАО — 91, в Челябинской области — 84. Также COVID-19 выявили у 72 пациентов в Пермском крае и у 65 в Тюменской области. Меньше всего на Урале новых зараженных в Курганской области (+17).
Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 907 758 случаев коронавируса. Скончалось 15 384 пациента с COVID-19, выздоровели 716 936 человек.
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